الجيش التركي يعزز قدراته بمزيد من الطائرات المسيرة المسلحة محلية الصنع

تسلم الجيش التركي 8 طائرات بدون طيار مسلحة من طراز TB2 (طائرات مسيرة تكتيكية) محلية الصنع، من شركة باي ومن المقرر أن يتم استخدامها من قبل القوات البرية التركية.

وأثبتت الطائرات بدون طيار المسلحة وغير المسلحة محلية الصنع، من إنتاج شركة بايقار التركية، كفاءة كبيرة في العمليات التي ينفذها الجيش التركي خاصة في عملتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وتسلم الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي، 8 طائرات مسلحة بدون طيار قادرة على حمل مهمات ذكية، وتم دمجها مع نظام المهمات الذكية المطور من شركة روكيتسان التركية.

واليوم الخميس، تسلم الجيش التركي 8 طائرات جديدة ليرتفع عدد الطائرات بدون طيار من طراز TB2 في تركيا إلى 46 طائرة 34 منها تستخدم من قبل الجيش، و6 تستخدمها مديرية الأمن العام و6 تستخدمها قوات الدرك.

وتصل مدة بقاء الطائرات المسيرة TB في الجو إلى 24 ساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاع 27 ألف قدم، وتزن 100 كغم. كما تمتاز بقدرتها العالية على تحديد الأهداف بدقة.