تشاوش أوغلو: اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي ترامب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيجريان اتصالاً اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس.

وأشار تشاوش أوغلو خلال لقاء أجراه مع وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الاتصال سيركز على مسألة انسحاب عناصر ب ي د/ ي ب ك الإرهابي من منبج السورية.

وأضاف تشاوش أوغلو أن تركيا تدرك رغبة ترامب في إعادة العلاقات بين أنقرة وواشنطن إلى طبيعتها، إلا أن "عليه أن يتحكم أكثر في نظام بلاده."

وبخصوص سحب إرهابي ي ب ك من منبج قال تشاوش أوغلو إنه في حال لم يتم تطبيق خطة خروج عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من منبج، سيتوجب حينها القضاء على الإرهابيين مشيراً إلى أن قول الرئيس أردوغان "يمكن أن نهاجم بغتة في أي ليلة"، يشمل مناطق سنجار، وجبل قنديل، وكل مكان آخر يوجد فيه تنظيم ( ب ي د-ي ب ك/ بي كا كا) الإرهابي

وأضاف تشاوش أوغلو أنه بعد تطهير منبج من الإرهابين ستحدد التركيبة السكانية بها طبيعة إدارة شؤون المدينة وأمنها.