قوات غصن الزيتون تعثر على مصحف فخخه إرهابيو ي ب ك في عفرين

عثرت قوات غصن الزيتون على مصحفٍ مفخخ معلق على جدار أحد المنازل في قرية شيخ أوباسي، التابعة لمنطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

وعثرت قوات غصن الزيتون على المصحف المفخخ، أثناء القيام بعمليات تمشيط وتفكيك ألغام زرعها إرهابيو تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" قبل خروجهم من القرية المذكورة.

وسبق للتنظيم الإرهابي أن اتبع الأسلوب نفسه، في تفخيخ القرآن الكريم في قرية "درمشكانلي" التابعة لمنطقة عفرين السورية، ما أدى إلى استشهاد جندي تركي.

ففي منتصف مارس/ آذار الجاري، ذكرت مصادر عسكرية أن جنديًا تركيًا استشهد خلال عملية "غصن الزيتون" جراء انفجار قنبلة وضعها إرهابيون بين صفحاتٍ مزّقوها من القرآن الكريم.

وأكّدت المصادر العسكرية أن الإرهابيين ينصبون مثل هذه الكمائن الغادرة مستغلّين مراعاة الجنود الأتراك للقيم الأخلاقية والإسلامية، مشيرة إلى أنه تم تحذير جميع الجنود من كمائن مماثلة قد تصادفهم.

والأحد الماضي، سيطرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر على مركز مدينة عفرين، وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.