أردوغان يؤكد لترامب أن تركيا لن تتراجع عن خطواتها في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بحث عملية غضن الزيتون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، وإنه أبلغهم إن بلاده "لن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها في المنطقة".

جاء ذلك في كلمة له أمام تجمع جماهيري في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة.

وأكد أردوغان أن عملية "غصن الزيتون" لن تقتصر على عفرين وستتبعها منبج، لحين إحقاق الحق في تلك المناطق.

وأوضح أردوغان أنه أكد خلال اتصال هاتفي مع ترامب، وقوف تركيا إلى جانب المظلومين والأبرياء من خلال عملية غصن الزيتون وأنها لن تتراجع عن ذلك .



وأضاف أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون أكثر من 3700 إرهابيًا. مؤكدًا أن بلاده ستواصل العملية.



وأشار إلى أن الشعب التركي على مر تاريخه وقف إلى جانب المظلومين، والمتضررين، ولم يقف إلى جانب الظالمين أبدًا.

والأحد الماضي، سيطرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر على مدينة عفرين مركز المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب بعد طرد إرهابيي "ب ي د/ بي كاكا"، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.