الإرهابي صالح مسلم: روسيا خذلتنا في سوريا

قال الزعيم السابق لتنظيم "ب ي د" (الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي) صالح مسلم إن التنظيم يشعر بخيبة أمل بعد أن خذلته روسيا بمواقفها في سوريا.

وأضاف مسلم في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الفرنسية، بعد أن فر إلى السويد خوفاً من الملاحقة القضائية: "لولا دعم روسيا ما نجحت تركيا. لقد خذلنا الروس. لأنهم حين قدموا إلى سوريا كان عليهم عدة التزامات، وقد تعهدت بحماية الأراضي السورية".

وأشار الإرهابي صالح مسلم إلى أن عناصر ب ي د الذين انسحبوا من عفرين سيقومون بحرب عصابات ضد تركيا.

وكانت السلطات التشيكية قد ألقت القبض على صالح مسلم المدرج على القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبيين في تركيا، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.