تركيا تأسف لانحياز القمة الأوروبية إلى اليونان وقبرص الرومية ضدها

أعربت أنقرة، اليوم الجمعة، عن أسفها حيال عبارات وردت في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي، والذي ندد بأنشطة تركيا والتي وصفها بـ"غير القانونية" شرقي البحر المتوسط، وبحر إيجة.

واستنكرت الخارجية التركية، في بيان، انحياز الاتحاد الأوروبي إلى اليونان وقبرص الرومية في نص البيان، مؤكدة عدم إمكانية القبول بهذا النص، الذي يستند إلى فرضيات الطرفين.

واعتبرت الخارجية التركية، أن قيام الاتحاد الأوروبي بدعم "دولة" لمجرد عضويتها في الاتحاد، بغض النظر عن مدى أحقية وشرعية دعمها، إنما يظهر عدم التزامه الحياد في قضية قبرص (المنقسمة إلى شطرين تركي ورومي).

ومطلع مارس/ أيار الجاري، اعترضت السفن الحربية التركية، سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة "إيني" للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص الرومية إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة.

وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءا منها، وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.

وتدعو تركيا الجانب الرومي إلى التخلي عن وصف نفسه بأنه المالك الوحيد لموارد الجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن الهيدروكربون، من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة.

ومنذ عام 1974، تشهد جزيرة قبرص، انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، ولاحقاً رفض القبارصة الروم خطة أممية عام 2004 ترمي إلى توحيد الجزيرة.