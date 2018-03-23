ميركل: نريد علاقات جيدة مع تركيا وملتزمون باتفاقية اللاجئين

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في بروكسل اليوم الجمعة، إن بلادها تسعى لإقامة علاقات جيدة مع تركيا، مجددة التزام ألمانيا بمقتضى اتفاقية اللاجئين المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل: "نريد أن نكون على علاقات جيدة مع تركيا، ولكن لدينا مخاوف كبيرة".

وأعربت عن التزام برلين باتفاقية اللاجئين المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مضيفة: "نعلم أنه ينبغي الاستعداد لدفعة 3 مليار يورو أخرى، تحدثنا حول هذا الأمر وعبرنا عن التزامنا به".

كما نوهت ميركل بالقمة الأوروبية التركية التي ستعقد في مدينة فارنا في بلغاريا في 26 آذار/ مارس الجاري، وعبرت عن سعادتها إزاء عقد هذه القمة.