الجيش التركي يعلن تحييد 91 إرهابياً من بي كا كا جنوب شرقي الأناضول وشمالي العراق

تمكن الجيش التركي، من تحييد 91 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا" بين 17-23 آذار/مارس الجاري في عمليات عسكرية جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق.

وبحسب بيان لرئاسة الأركان التركية، شنّ الجيش عمليات عسكرية، في ولايات ديار بكر وشرناق وبيتليس وبينغول وشمالي العراق، أدت إلى تحييد 91 إرهابيا من تنظيم " بي كا كا" الإرهابي.

وصادرت القوات التركية خلال العمليات كميات كبيرة من الأسلحة، ودمرت 45 موقعا للإرهابيين بين مواقع أسلحة ومغارات ومستودعات.

وأشار البيان إلى استشهاد 4 جنود أتراك وإصابة 10 آخرين بجروح، خلال العمليات.

غصن الزيتون

وفي إطار عمليات غصن الزيتون التي يشارك فيها كل من الجيشين التركي والسوري الحر، وصل عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بدء العملية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 3733 إرهابيا.

وأشار البيان إلى استشهاد 49 حنديا تركيا وإصابة 228 آخرين بجروح، منذ بدء عملية غصن الزيتون.

وأكد البيان مواصلة العمليات العسكرية بحزم، حتى تحييد آخر إرهابي وعلى رأسهم الإرهابيون من تنظيمات "غولن" و"بي كا كا" و"ب ي د/ي ب ك" و"داعش"

تجدر الإشارة أنّ الجيش التركي أعلن في وقت سابق، اليوم، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.

وأطلقت القوات المسلحة عملية "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، لتحرير المنطقة من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".