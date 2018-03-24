جنود "غصن الزيتون" يؤدون أول صلاة جمعة مع أهالي عفرين

أدى جنود من القوات المسلحة التركية، وآخرون من الجيش السوري الحر، صلاة الجمعة مع سكان مدينة عفرين السورية المحررة من الإرهاب.

وأفادت مصادر محلية أن المصلين ملؤوا مساجد عفرين لأداء الصلاة في أول جمعة بعد تحرير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك / بي كا كا".

وأعرب خطيب الجمعة في أحد مساجد المدينة، عن شكره قادة الجيش التركي لتحريرهم المنطقة من الإرهابيين.

وأكد الخطيب أنه يقع على عاتق أهل عفرين مهام كبيرة بعد التحرير، وأنه آن الآوان للوحدة.

وعقب الصلاة، قال العديد من المواطنين إنهم يؤدون لأول مرة صلاة الجمعة في "هدوء وسكينة منذ فترة طويلة".

والأحد الماضي، سيطرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر على مدينة عفرين مركز المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب، بعد طرد إرهابيي "ب ي د / بي كا كا"، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير / كانون الثاني الماضي.