"غصن الزيتون" خلصت السوريين من إتاوات "ي ب ك" الإرهابي

أكد عدد من سكان منطقة عفرين ومحيطها أن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي والجيش السوري الحر في منطقتهم، خلصتهم من الإتاوات التي كان يفرضها عليهم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مقابل السماح لهم بالتنقل، أو حتى زراعة أراضيهم.

وأوضح الأهالي أن التنظيم الإرهابي كان يفرض عليهم إتاوات، مقابل السماح لهم بالتنقل ما بين مدينة اعزاز بمحافظة حلب (شمال)، ومحافظة إدلب (شمال غرب) مرورًا بمنطقة عفرين.

ويعيش السوريون حاليا فرحة السفر بين إدلب واعزاز، دون دفع إتاوات للتنظيم، فيما شهدت الطرقات ازدحامًا نتيجة عودة النازحين الذين هجرهم الأخير إلى مناطقهم، بحسب مراسل الأناضول.

إبراهيم عقلة، أحد المتضررين السابقين من إتاوات "ي ب ك/ بي كا كا"، قال إنه يشعر بأمان كبير بعد تطهير عفرين من الإرهابيين.

وأضاف: "صديقتنا وجارتنا تركيا تساند السوريين منذ أعوام، والعديد من أشقائنا يعيشون فيها بأمان، والآن الجيش التركي يسعى لإحلال الاستقرار هنا".

وتابع: "الله وحده يعلم كم عانينا من الإرهابيين، لقد شهدنا آلاما كبيرة لكن لم يصغ إلينا أحد.. جئنا إلى اعزاز قبل شهرين، والآن نعود إلى منازلنا بعد أن تم فتح الطريق".

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي كان يفرض على العربات الكبيرة ألف دولار، والصغيرة 500 دولار، مقابل السماح لها بالمرور من الطريق.

ولفت إلى أن التنظيم كان يفرض إتاوات عليهم حتى حينما كانوا يريدون زراعة أراضيهم، معربا عن شكره لتركيا لأنها خلصتهم من الإرهابيين.

وأكدت مصادر محلية في وقت سابق للأناضول أن التنظيم كان يفرض إتاوات مختلفة على المدنيين والتجار.

وأشارت تلك المصادر إلى أن التنظيم فرض على المزراعين إتاوات تراوح قيمتها بين 50 ألف ليرة سورية (نحو 117 دولارا) و3 ملايين ليرة سورية (نحو 7 آلاف دولار)، وذلك حسب كمية الأشجار التي يملكها المزارع في أرضه بعفرين.