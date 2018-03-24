يلدريم: لا تنازل عن وحدة كل من الأراضي السورية والعراقية

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده لا يمكن أن تتنازل عن وحدة كل من الأراضي السورية والعراقية.

وأكّد يلدريم، في كلمة له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في غازي عنتاب، أن أمن تركيا مرتبط بأمن واستقرار سوريا والعراق، وأن أولويتها هي تحقيق الاستقرار في عموم المنطقة.

وأضاف أن بلاده عازمة على محاربة التنظيمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"ب ي د" و"داعش"، حتى القضاء عليها بالكامل.

وشدّد على أن الأطراف التي تحاول عرقلة حرب بلاده ضد الإرهاب، ستمنى بالهزيمة.

وأضاف "الحياة بدأت تعود إلى عفرين من جديد، حيث يتم تشكيل إدارات محلية تمامًا، مثل ما جرى في جرابلس".

وأكّد أن المدنيين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الإرهاب، سيعودون إليها مجددًا بعد تطهير المنطقة كاملة من المتفجرات.

وأشاد يلدريم باستقبال ولاية غازي عنتاب التركية لنصف مليون لاجئ سوري، ومعاملتهم معاملة المهاجرين والأنصار.

وأطلقت القوات المسلحة التركية عملية "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، لتحرير منطقة عفرين، شمالي سوريا، من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش".

وتمكنت تلك القوات من السيطرة على كامل قرى وبلدات المنطقة في وقت سابق اليوم، بعد أسبوع على تحرير مركزها.