أردوغان يعلن أن قوات غصن الزيتون ستسيطر على تل رفعت قريباً

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الولايات المتحدة إلى تسليم مدينة منبج السورية إلى أهلها السوريين، فيما تعهد بتطهير مدينة تلرفعت بريف حلب الشمالي من الإرهابيين استكمالاً لعملية غصن الزيتون.

وقال أردوغان، في تجمع لحزب العدالة التنمية الحاكم، إن "على الولايات المتحدة تسليم مدينة منبج من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" إلى سكانها الحقيقيين، الشعب السوري".

وأضاف: "إذا لم يتم إخلاء مدينة منبج من منظمة ي ب ك الإرهابية سنكون مضطرين لإخلائهم بأنفسنا جنباً إلى جنب مع الشعب السوري".

وفيما يتعلق بمدينة تلرفعت، حسم الرئيس التركي موقف بلاده بشأنها، مؤكداً أن قوات بلاده والجيش السوري الحر سيعملون على تحريرها من قبضة الإرهابيين.