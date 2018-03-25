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أشخاص يشتبه في صلتهم بـ"بي كا كا" يعتدون على بعثتي تركيا في بروكسل

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
أنصار ي ب ك الإرهابي يحتجون أمام السفارة التركية في روما (أرشيفية) أنصار "ي ب ك" الإرهابي يحتجون أمام السفارة التركية في روما (أرشيفية)

تعرض مقرا السفارة والقنصلية العامة التركيتين في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، لاعتداء من قبل مجموعة أشخاص يُشبه في صلتهم بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقالت مصادر دبلوماسبة تركية، للأناضول، إن مجموعة تضم ما بين 10 إلى 12 شخصًا يُشبته في صلتهم بـ"بي كا كا"، اعتدوا على مقري السفارة والقنصلية العامة التركيتين لدى بروكسل.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن المجموعة المذكورة رشت دهانًا أحمر اللون على واجهة السفارة والقنصلية العامة التركيتين.

وأشارت إلى أن الشرطة البلجيكية وصلت إلى المقرين وأجرت التحقيقات الأولية.

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