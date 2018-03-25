الجيش الأمريكي ينفي نيته مغادرة قاعدتي إنجيرليك والعديد العسكريتين

نفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأحد، الأنباء عن مغادرة القوات الأمريكية قاعدة إنجيرليك في تركيا.

ووصفت القيادة المركزية تلك الأنباء، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بأنها "خاطئة" و"عديمة القيمة".

وجاء في التغريدة: "الولايات المتحدة لن تغادر قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا، ولا قاعدة العديد في قطر. هذه الأنباء خاطئة وعديمة القيمة".

وفي نفس الموضوع، اعتبرت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية أن الأنباء التي تحدثت عن سحب الولايات المتحدة قواتها من القاعدتين المذكورتين "تغذي انعدام الثقة والانقسام بين الشركاء الإقليميين".

وقالت قيادة القوات الجوية في حسابها على موقع تويتر إن "صدقية الأنباء التي تزعم بأن الولايات المتحدة ستغادر قاعدتي إنجيرليك والعديد في تركيا وقطر هي صفر".

وأضافت: "هذه التقارير غير المفيدة تغذي انعدام الثقة والانقسام بين الشركاء الإقليميين، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى العمل معاً لمواجهة المخاوف الأمنية المشتركة".