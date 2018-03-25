رئيس البرلمان التركي ونظيره السعودي يلتقيان في جنيف

التقى رئيس البرلمان التركي، إسماعيل قهرمان، مساء السبت، رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مدينة جنيف بسويسرا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، نواب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزبي "الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية" المعارضين.

وخلال اللقاء، أطلع قهرمان رئيس مجلس الشورى السعودي على معلومات حول عملية "غصن الزيتون" المستمرة في "عفرين" شمالي سوريا.

وأكد على ضرورة الابتعاد عن التصرفات التي من شأنها إفساد العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية.

ودعا إلى التحرك الواعي بوجود أوساط تهدف لابعاد البلدين عن بعضهما البعض.

يشار إلى أن قهرمان يشارك، الأحد، في أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي مختتما زيارة إلى سويسرا استمرت 4 أيام.