أردوغان متوجهاً إلى فارنا: القمة ستبحث رفع العوائق أمام عضويتنا في "الاتحاد الأوروبي"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن قمة فارنا التي ستجمعه بالزعماء الأوروبيين في بلغاريا اليوم ستبحث الاتفاقيات المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وملف انضمام أنقرة إلى الاتحاد.

وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى فارنا إن القمة الأوروبية – التركية ستبحث أيضاً القضايا الإقليمية والأمنية، ورفع العوائق أمام مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "سنواصل مباحثاتنا مع الاتحاد الأوروبي بالشكل الذي يتلاءم مع موقع تركيا، وقوتها، ودورها الفاعل في المنطقة والعالم".

وعبر عن أمله بخروج القمة بنتائج إيجابية قائلاً: "أتمنى أن تساهم قمة فارنا إيجاباً في إيجاد حلول للمسائل الإقليمية".

وشدد أردوغان على أهمية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بعضوية تامة، معتبراً أنه "هدفنا الإستراتيجي ولن نسمح بعرقلة تحقيق هذا الهدف".

وفيما يتعلق بمصير مدينة منبج، أعرب أردوغان عن استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة لحفظ الأمن في المدينة.

وتابع: "عرض علينا تيلرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، أن نعمل معاً لحفظ الأمن في منبج. نحن في تركيا نريد إخراج المنظمات الإرهابية ومستعدون لحفظ الأمن في المنطقة مع أمريكا".

واعتبر أردوغان أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين حول منبج لا تعبر عن رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في موضوع آخر، كشف الرئيس التركي أن مسؤولاً عراقياً من المتوقع أن يصل اليوم إلى تركيا لبحث مسألة قضاء سنجار العراقي، والعمليات العسكرية الجارية هناك لتطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا".