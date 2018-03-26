أنقرة: لن نحتاج إلى عملية عسكرية في منبج إذا أوفت واشنطن بوعودها

قال نائب رئيس الوزراء التركي، فكري إيشق، إن بلاده قد لا تحتاج إلى شن عملية عسكرية في مدينة منبج التي يسيطر عليها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، إذا التزمت الولايات المتحدة بوعودها بانسحاب المنظمة الإرهابية من المدينة.

وأكد إيشق، في حديث لتلفزيون محلي اليوم الاثنين، أن تركيا لن تكون مضطرة إلى تنفيذ عملية عسكرية لتطهير مدينة منبج السورية من إرهابيي "ي ب ك" إذا أوفت الولايات المتحدة بتعهداتها.

وأضاف: "لقد قطعوا مئات الوعود وذلك في عهد إدارة أوباما خلال الفترة التي توليت فيها وزارة الدفاع"، مشدداً على أنه جرى تقديم هذه الوعود رسمياً وتسجيلها جميعاً.

وبحسب المسؤول التركي، فإنه في حال لم تف واشنطن بوعودها، فإن "تركيا ستقوم بكل ما هو ضروري".

وقد أضر الدعم الأمريكي المقدم إلى تنظيم "ي ب ك" الإرهابي الذراع السورية لمنظمة "بي كا كا" بالعلاقات التركية الأمريكية، ما أدى إلى فقدان أنقرة الثقة بواشنطن.