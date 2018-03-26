الشرطة الإسرائيلية تحقق مجدداً مع نتنياهو وزوجته بشبه الفساد

عاودت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشبهة الفساد.

وقالت الإذاعة العبرية إن محققي الشرطة وصلوا صباح اليوم، منزل نتنياهو في القدس للتحقيق.

بدورها قالت صحيفة هآرتس إنه سيتم التحقيق أيضا مع زوجة نتنياهو، ساره وابنه يائير.

وأضافت انه ستتم مواجهة نتنياهو وزوجته بالإفادة التي قدمها المساعد السابق لرئيس الوزراء نير حيفتس الذي توصل مع النيابة العامة إلى صفقة شاهد حق عام ضد نتنياهو.

ولفتت إلى انه في حين سيتم التحقيق مع نتنياهو في منزله فإنه سيتم التحقيق في ذات الوقت مع سارا في مركز للشرطة.

ولم يتضح موعد انتهاء التحقيق ولكنه غالبا ما يستغرق عدة ساعات.

وذكرت الإذاعة أن التحقيق سيتركز على القضية المعروفة بالملف 4000 والمتعلقة بحصول شركة "بيزك" للاتصالات على تسهيلات مالية واسعة مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في الموقع الإخباري "والا" المملوك لصاحب شركة "بيزك" شاؤول الوفيتش.

وكانت الشرطة حققت مع نتنياهو وزوجته بشبه الفساد في ذات الملف مطلع الشهر الجاري.