تركيا تعزي روسيا في ضحايا حريق المركز التجاري في كيميروفو

قدّم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الاثنين، تعازيه إلى نظيره الروسي دميتري ميدفيديف، في ضحايا حريق اندلع أمس الأحد، بمركز تجاري ترفيهي في مدينة كيميروفو.

جاء ذلك في رسالة بعثها يلدريم إلى ميدفيديف، أعرب فيها عن بالغ تأثّره بالحادثة التي أودت بحياة العشرات.

وقال يلدريم في رسالته: "أتمنى الصبر والمتانة لذوي الضحايا، وأعزّي في شخصكم حكومتكم والشعب الروسي الصديق".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الضخم الذي اندلع في مدينة كيميروفو الروسية، إلى 64 قتيلًا.

ولم يتضح بعد سبب الحريق، لكن السلطات قالت إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا في الحادث.

كما قدم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أيضاً تعازيه للشعب السوري في ضحايا الحادث

وأعرب تشاوش أوغلو في تغريدة على حسابه في "تويتر" عن حزنه لمصرع العشرات في الحريق.

وقال في تغريدته: "أتقدّم بالتعازي لروسيا حكومةً وشعباً، وأعرب عن حزني لمصرع العشرات جراء الحريق"