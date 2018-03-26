ممثلة إباحية تكشف عن تلقيها تهديدات بالابتعاد عن ترامب وتناسي علاقتها به

أعلنت الممثلة الأمريكية الإباحية، ستورمي دانيالز، التي كشفت سابقاً عن علاقة جنسية جمعتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل سنوات، أنها تلقت تهديدات عام 2011 في مرآب للسيارات لمنعها من مناقشة علاقتها مع ترامب.

وقالت دانيالز، في مقابلة مع محطة سي بي إس الأمريكية، أمس الأحد، إن رجلاً مجهولاً اعترض طريقها بينما كانت ذاهبة إلى صالة الرياضة برفقة طفلتها الرضيعة، وزجرها، بحسب نص المقابلة الذي نشرته المحطة.

وأضافت: "الرجل قال لي: دعي ترامب وشأنه، وانسي القصة"، ثم نظر إلى طفلتها الرضيعة وقال: "إنها طفلة جميلة، سيكون من العار أن يحدث شيء لأمها" ليغادر بعد ذلك بحسب دانيالز.

وقالت الممثلة الأمريكية إنها قامت بعلاقة جنسية لمرة واحدة مع ترامب، لكنها التقت به في عدة مناسبات، ودأب الأخير على التواصل معها.

ورداً على سؤال لماذا وقعت على اتفاق مع محامي ترامب يقضي بإبقاء العلاقة بينهما طي الكتمان، قالت دانيالز: "للأمانة شعرت بالترهيب والترويع.. لم أعرف ماذا علي أن أعمل وهكذا وقعت على الاتفاق".

وبعد سؤالها لماذا على الجمهور أن يصدقها، قالت: "لأنه لا يوجد أي سبب لدي لأكذب، فأنا أعرض نفسي لخطر محتمل كما تعلم".