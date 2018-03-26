وزير تركي يدين دعوة النمسا لإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

أدان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، عمر تشليك اليوم الاثنين، دعوة رئيس الوزراء النمساوي سبستيان كروز، إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال تشليك في تغريدة على حسابه في تويتر: "على الرغم من كروز وأشخاص مثله، فإن تركيا تواصل طريقها، وتعمل من أجل خلق أجواء وأجندة إيجابية في المنطقة والعالم".

وأضاف تشليك أنّ رئيس الوزراء النمساوي كعادته يدلي بتصريحات غير عقلانية، في وقت يسعى فيه الجانبان التركي والأوروبي إلى تحسين العلاقات بينهما.

وأكّد تشليك أنّ تركيا لا تأخذ تصريحات كروز على محمل الجد، متسائلاً عن سبب خوف رئيس الوزراء النمساوي من تحسّن العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنّ أكبر كذبة تمّ إنتاجها في القارة الأوروبية إلى الآن هي عبارة "نعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد، لكننا نريد أن نبني علاقات جوار جيدة معها".