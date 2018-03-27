أردوغان وبوتين يبحثان القمة المقبلة بين تركيا وروسيا وإيران

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية والقمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران بشأن سوريا، المزمع عقدها في 4 أبريل/ نيسان المقبل بالعاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.

وقالت المصادر إن الرئيسين، أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وبحثا القمة التركية الروسية الإيرانية المرتقبة حول سوريا.

وأضافت المصادر أن أردوغان قدم تعازيه لبوتين حيال الضحايا الذين سقطوا في الحريق الذي نشب بمركز تجاري بمدينة كيميريفو الروسية، أمس الأول.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الضخم الذي اندلع الأحد في مدينة كيميروفو إلى 64 قتيلًا.

ولم يتضح بعد سبب الحريق، لكن السلطات قالت إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا في الحادث.