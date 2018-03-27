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أنقرة تنتظر إجراءات عراقية ضد "بي كا كا" الإرهابي بعد اتصال يلدريم بالعبادي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
أنقرة تنتظر إجراءات عراقية ضد بي كا كا الإرهابي بعد اتصال يلدريم بالعبادي

أجرى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم ونظيره العراقي، حيدر العبادي، اتصالًا هاتفيًا في وقت متأخر مساء الاثنين، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما.

كما شدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التعاون الوثيق بين تركيا والعراق "الجارة والصديقة" في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء التركية.

وقال البيان إنه "يُنتظر من العراق التي أبلت بلاءً حسنًا في الحرب ضد داعش، أن تتخذ التدابير اللازمة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي في إطار علاقات الجوار".

ولفت الجانبان إلى وجود إمكانية للتعاون الجاد بين تركيا والعراق في مجال الطاقة، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية الأخرى.

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