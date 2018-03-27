بلغاريا: قمة تركية أوروبية ثانية ستعقد بناء على التقدم في علاقات الجانبين

قال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، إن قمة تركية أوروبية أخرى ستعقد مستقبلًا بناء على التقدم الذي سيحققه الطرفان حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسي مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وذلك في ختام القمة التركية الأوروبية التي استضافتها مدينة فارنا البلغارية الhثنين.

وأشار إلى أن إعادة فتح طريق الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي يعد نجاحًا كبيرًا.

ولفت إلى أنهم عقدوا محادثات شاملة حول العلاقات التركية البلغارية والعلاقات التركية الأوروبية خلال القمة.

وقدم بوريسوف شكره إلى أردوغان لوفائه بتعهداته فيما يتعلق بأزمة اللاجئين. معربًا عن اعتقاده بأن المواطنين البلغار يدركون قيمة ذلك.

بدوره، أكد تاسك أن تركيا والاتحاد يواصلان التحرك كشريكين وثيقين فيما يتعلق بالهجرة واللاجئين، مقدمًا شكره لما أنجزته تركيا من أعمال في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الاتحاد يساهم في تحسين وضع اللاجئين في تركيا، وأن الاتحاد سيواصل دعمه الكامل في هذا الإطار.