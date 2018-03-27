ترامب يدعو إلى مزيد من التعاون مع تركيا بشأن سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا حول سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وقال البيان إن الطرفين تبادلا الآراء حول تركيا، وإن "الرئيس ترامب شدد على ضرورة تكثيف التعاون مع تركيا ضد الصعوبات الإستراتيجية المشتركة في سوريا".

وأضاف أن "الزعيمين أكدا خلال الاتصال الهاتفي ضرورة دعم الرد الغربي ضد الهجوم الكيماوي الذي نفذته روسيا بمدينة سالزبوري البريطانية" (في إشارة إلى تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال)".

وأشار البيان إلى أن ترامب وماكرون بحثا أيضا العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والأنشطة التجارية "غير العادلة للصين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، طرد 7 من أعضاء البعثة الروسية لدى الحلف على خلفية قضية تسميم العميل الروسي المزدوج "سيرغي سكريبال" في بريطانيا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، في بلجيكا: "سحبت اعتماد 7 من موظفي البعثة الروسية، وسأرفض طلب اعتماد ثلاثة آخرين".

وأمس أعلنت الولايات المتحدة، وكندا، واستراليا، ودول أوروبية طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال وابنته يوليا في المملكة المتحدة، في وقت سابق من الشهر الجاري.