سفير أمريكي سابق في أنقرة يقر بأن "ب ي د" جزء من "بي كا كا" الإرهابية

قال السفير الأمريكي الأسبق لدى أنقرة، جيمس جيفري، إنه "لا شك بأن تنظيم "ب ي د" وجناحه العسكري "ي ب ك" في سوريا هما فرعان للمنظمة الأم بي كا كا الإرهابية".

وأضاف جيفري الذي عمل سفيرا في أنقرة بين عامي 2008 و2010، أن المؤسسات المعنية في الولايات المتحدة تحدثت عن هذه العلاقة مرات عدة، إلا أن الإدارة الأمريكية تبدو غير مكترثة لاعتبار "ي ب ك" تنظيما إرهابيا، بشكل رسمي، بينما تصنف "بي كا كا" على أنها منظمة إرهابية رسميا.

ولفت الدبلوماسي السابق إلى أن "ب ي د" وجناحه العسكري "ي ب ك" هما تحت سيطرة "بي كا كا" بشكل عام.

وذكر جيفري أن العلاقة بين "ب ي د/ ي ب ك" و"بي كا كا" ليست سرا، وأن بعض المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية بدأت تقر بهذه العلاقة.



واعتبر جيفري، أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيم "بي ي د/ بي كا كا" في سوريا، "لا يرمي إلى جعل الأكراد قوة تتمتع باستقلال ذاتي في هذا البلد".



ورأى جيفري أن حل الخلافات الهامة في وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن سيستغرق وقتا، إلا أنه أعرب في الوقت ذاته، عن ثقته بانه لن تحدث أي مواجهة بين الجنود الأتراك والقوات الأمريكية - في سوريا- بأي شكل من الأشكال.