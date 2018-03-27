مصادر محلية: بدء عملية تطهير تل رفعت من الإرهابيين

أفادت مصادر محلية من مدينة تل رفعت الواقعة جنوب شرقي عفرين بالشمال السوري، أن مقاتلات تابعة للجيش التركي بدأت اليوم الثلاثاء، شن غارات جوية على أهداف للإرهابيين في المدينة، تمهيداً للعملية العسكرية المرتقبة لتطهيرها من عناصر التنظيمات الإرهابية.

وأضافت المصادر أن فصائل الجيش السوري الحر ستبدأ تحركها خلال الساعات المقبلة نحو المدينة.

وقال النقيب أنس حجي القيادي بالفرقة التاسعة في الجيش السوري الحر إن معركة السيطرة على تل رفعت بدأت استكمالًا لعملية "غصن الزيتون"، مشيرًا إلى غارات جوية من الطيران الحربي التركي على قرى أم حوش و الشيخ عيسى.

والسبت الماضي، أعلن الجيش التركي تحرير كامل قرى وبلدات منطقة عفرين من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين بفضل عملية "غصن الزيتون"، التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.