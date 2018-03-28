أوروبا تقر بدور تركيا الفعال في أزمة اللاجئين والأخيرة: سئمنا الحديث نريد دعماً ملموساً

أقرّ قادة 27 دولة أوروبية "الكتلة الأوروبية" بالدور الرائد لتركيا وجهودها البناءة في التعامل مع أزمة اللاجئين التي أزعجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، حيث جاء هذا الإقرار خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع دول الاتحاد الأوروبي وتركيا على طاولة واحدة، في مدينة فارنا البلغارية المطلة على البحر الأسود في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان للصحفيين المرافقين له في طريق عودته من فارنا أمس إن الاعتراف بجهود تركيا لمنع اللاجئين من العبور إلى أوروبا، لم يؤد إلى تقاسم عادل للعبء أو حتى تقديم الدعم الملموس لتركيا لمساعدتها في حمل أعباء العدد الكبير من اللاجئين الموجودين على أرضها.

وقال أردوغان إن الاتحاد الأوروبي أوفى بـ 1.85 مليار دولار فقط من الدفعة الأولى من الدفعتين الموعودتين والبالغة 3 مليارات يورو لكل منهما، وأضاف أن أنقرة تتوقع أن يتم تخصيص الأموال دون إشراك أطراف ثالثة مباشرة في المؤسسات الإنسانية التركية مثل الهلال الأحمر. وقال أردوغان: "بخلاف ذلك، تذهب بعض الأموال إلى المؤسسات الوسيطة كنفقات عمولة". وأضاف الرئيس أن القلق بشأن تجنب النفقات الإضافية تم إبلاغه إلى قادة الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع وأن المسؤولين الأتراك سيتابعون هذه القضية. كما تحدث جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في المؤتمر الصحفي المشترك عن نجاح اتفاقية تركيا-الاتحاد الأوروبي للاجئين ، قائلاً إنها أظهرت "نتائج واضحة".

وفي آذار / مارس 2016، توصلت بروكسل وأنقرة إلى اتفاق لاتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد مهربي البشر، وتقليص الهجرة غير النظامية عبر بحر إيجه وتحسين ظروف اللاجئين السوريين في تركيا.

وبموجب الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل إضافي بقيمة 3 مليارات يورو بحلول نهاية عام 2018.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن امتنانه لدعم تركيا لاحتواء أزمة اللاجئين، قائلاً إنه أمر مثير للإعجاب. وشكر توسك الشعب التركي على استقباله أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري. وأضاف "لقد قدم الاتحاد الأوروبي دعما كبيرا لتحسين معيشة هؤلاء اللاجئين، وهذا المساء، أكدنا مجددا التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بمواصلة هذا الدعم".

عقدت القمة تحت قيادة أردوغان وتوسك ويونكر. واستضاف رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف القمة كرئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، أشارت اللجنة إلى أنها ستدفع 3 مليارات يورو إضافية في 14 مارس، لكنها لم تفعل حتى الآن. كما وعدت الاتفاقية بالتسريع في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في أنقرة والسفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك في منطقة شنغن، شرط أن تفي أنقرة بالمعايير التي وضعتها بروكسل.

وقال أردوغان: "لقد أنفقنا بالفعل 31 مليار دولار على اللاجئين. وقد عرضنا لهم -توسك ويونكر- مقطع فيديو مدته 7 دقائق حول ذلك"، لكنه أضاف أن قادة الاتحاد الأوروبي يصرون على أنه لا يمكن تخصيص الأموال إلا من خلال المشاريع والوفاء بها وفق المعايير التي ستركز عليها تركيا. وقال أردوغان إن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر تشيليك سيتابع مسألة السفر بدون تأشيرة لدول شنغن كجزء من صفقة المهاجرين، وأضاف أن اللجنة ستزور تركيا في أبريل لمناقشة القضايا الفنية.

وقال أردوغان إنه من المهم أن يجتمع الطرفان في فارنا من أجل مستقبل العلاقات التركية الأوروبية، مؤكدا أن "استمرار الاتصالات بين الجانبين أمر غاية في الأهمية". وقال أردوغان: "بالطبع، القول بأن كل شيء كان على ما يرام في الاجتماع وأننا تخطينا كل الأمور السلبية، هي خداع لأنفسنا. إلا أنه كان من المهم لنا أن نتقارب على مستوى القيادة ونجلس على طاولة واحدة بإخلاص". مؤكدا أنه قد تم التأسيس لـ "التفاهم المتبادل لمواصلة الحوار".

-تركيا تتابع عن كثب التطورات في سنجار بالعراق:

كما علق أردوغان على التطورات الأخيرة التي أعقبت انسحاب تنظيم "بي كا كا" الإرهابي من سنجار ونينوى ونشر القوات العراقية في المنطقة، قائلا: "لقد طرحت تركيا موقفها الثابت ضد الإرهاب خلال عملية درع الفرات وعملية غصن الزيتون، الحكومة العراقية تعرف حساسيتنا تجاه القضية".

في منتصف عام 2014، أنشأ تنظيم "بي كا كا" الإرهابي موطئ قدم في سنجار، بحجة حماية المجتمع اليزيدي المحلي من إرهاب داعش. وقال الرئيس إن المسؤولين العراقيين أبلغوا نظراءهم الأتراك أن عملية ضد التنظيم المذكور قد بدأت في المنطقة، لكن المخابرات التركية ستتابع التطورات. وقال أردوغان إن أنقرة تتوقع أن تخرج بغداد التنظيم من سنجار. وقال "إذا لم يتم إخراجهم من سنجار التي تبعد 60 كيلومترا عن الحدود التركية فسنبدأ عملية عبر الحدود".

-عملية منبج لن تكون بعيدة:

وقال أردوغان إن أي عملية في منبج أو تل رفعت في شمال سوريا ضد منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي قد تأتي في أي وقت، لكن "هذه ليست خطط يمكن الإعلان عنها مسبقا". وقال أردوغان "إذا ذهبنا لمنبج سنذهب فجأة من دون سابق إنذار، ولن يكون من الصحيح بالطبع الكشف عن خطتنا هناك وأجندتنا، أو إيقاظ عدونا".

-لا خطوة إلى الوراء في قضية استكشاف المحروقات:

وقال أردوغان إنه لن تكون هناك خطوات من موقف تركيا بشأن تقاسم الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط بين القبارصة الروم والقبارصة الأتراك.

وقال أردوغان "نقول إن حقوق القبارصة الأتراك، الذين يملكون جزيرة قبرص بشكل متساو مع نظرائهم الروم، لا يمكن اعتبارها غير موجودة. نحن نقول إن القبارصة الأتراك لهم حقوق في الغاز الطبيعي والنفط المستكشف هناك على أساس القانون الدولي".

في الآونة الأخيرة، تصاعدت التوترات في شرق البحر المتوسط بسبب التحركات أحادية الجانب من جانب قبرص الرومية التي كلفت شركات طاقة غربية باستكشاف موارد الطاقة قبالة شواطئها، في منطقة أعلنت أنها المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. ومع ذلك، فإن ردود فعل أنقرة وتدابيرها في المنطقة منعت هذه التحركات لأنها تعتبرها انتهاكًا للحقوق السيادية لقبرص التركية. وأضاف أنه ينبغي تقاسم موارد الطاقة الموجودة في المنطقة بالتساوي بين قبرص اليونانية والتركية. وأكد الرئيس أردوغان على أن الاتحاد الأوروبي لم يكن محايدا فيما يتعلق بالنزاع على الموارد الطبيعية في المنطقة.

وتحاول قبرص اليونانية استبعاد تركيا وقبرص التركية، التي تجري مسوحات زلزالية في المنطقة وتمارس حقوقها القانونية وفقا للقانون البحري الدولي.