"الأمن القومي التركي" يؤكد ضرورة إبعاد الإرهابيين من منبج وشمالي العراق فورًا

دعا مجلس الأمن القومي التركي، إلى ضرورة إبعاد الإرهابيين الموجودين في مدينة منبج شمالي سوريا من المنطقة في أقرب وقت، محذرًا من أن أنقرة ستبادر باتخاذ ما يلزم تجاههم.

جاء ذلك في بيان للمجلس عقب انتهاء اجتماعه، اليوم الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشدد البيان، على أنه "في حال لم يتم إبعاد الإرهابيين من منبج، فإن تركيا لن تتردد في أخذ المبادرة على وجه التحديد في منبج، مثلما قامت في المناطق الأخرى".

وحول أنشطة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمالي العراق، أكد المجلس ضرورة منع الدولة العراقية أنشطة المنظمة على أراضيها، وإلا فستقوم تركيا بذلك.

وأوضح البيان "أن تركيا تنتظر من الدولة العراقية بداية منع أنشطة منظمة "بي كا كا" الإرهابية المنتشرة في سنجار وقنديل، ومناطق مختلفة من العراق بهدف مهاجمة تركيا، وفي حال لم يتمكن العراق فستقوم تركيا بنفسها بذلك".

وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن القومي، بحث التطورات الأمنية الداخلية والخارجية التي تؤثر على أمن تركيا، والقضايا الإقليمية التي تهم البلاد، وعملية محاربة الإرهاب بكل جوانبها.

وأوضح أن المجلس بحث كافة التدابير المتحذة في إطار القوانين ضد كل أشكال التهديدات التي تستهدف الأمن القومي التركي، وفي مقدمتها أنشطة التنظيمات الإرهابية مثل "بي كا كا/ ب ي د، ي ب ك"، وداعش، و"منظمة فتح الله غولن" الإرهابية.

وأضاف البيان، أن المجلس قيّم بشكل شامل مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية بحزم وتصميم في الداخل والخارج من أجل إنهاء الإرهاب.

وأكد البيان "أهمية دعم السوريين لعملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي مع الجيش السوري الحر الذي يتكون من العرب والتركمان والأكراد لتطهير من المنطقة من ظلم واضطهاد التنظيمات الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن تنظيم "ب ي ك/ بي كا كا" الذي جند الأطفال، واستخدم المدنيين دروعا بشرية، وارتكب جرائم تطهير عرقي، تعاون مع تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة عفرين وباقي المناطق الأخرى.

وكان الجيش التركي أعلن في 18 مارس/ آذار الجاري، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.

وأطلقت القوات المسلحة عملية "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، لتحرير المنطقة من إرهابيي منظمتي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش".

وفي سياق آخر، بحث مجلس الأمن القومي التركي التطورات في جزيرة قبرص، وشرق البحر المتوسط وبحر إيجه.

وأكد المجلس مراقبة تصرفات اليونان التي "لا تليق بحسن الجوار" وأن أنقرة لا تتنازل أبدًا عن مصالحها في المنطقة.