تركيا تفتتح بوابة جمركية على الحدود السورية في منطقة عفرين

أعلنت رئاسة الوزراء التركية أنها ستفتح بوابة جمركية مع منطقة عفرين في الشمال السوري، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإعمار المنطقة.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها الأناضول، فقد عُقِد في مقر رئاسة الوزراء التركية اجتماع، في أنقرة، اليوم الأربعاء، تقرر فيه فتح بوابة جمركية بين ولاية هطاي جنوبي تركيا ومنطقة عفرين.

ومن المقرر أن يكون موقع البوابة الجمركية في قرية حمام الحدودية التي تتبع قضاء قوملو شرقي ولاية هطاي وتبعد حوالي 10 كيلومترات عن بلدة ومركز ناحية جنديرس في عفرين.

وأشارت المعلومات أن الهدف من فتح هذه البوابة الجمركية (وهي الأولى من نوعها مع منطقة عفرين)، هو تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإعمار المنطقة.

وقد كلفت رئاسة الوزراء التركية والي هطاي مهمّة تنسيق أعمال إدخال المساعدات الإنسانية وإعمار المنطقة وإعادة تأسيس النظام وإرساء الاستقرار فيها، مشيرة أن افتتاح البوابة الجمركية سيكون في وقت قريب.

إلى ذلك؛ وعقب زيارة أجراها وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي إلى ولاية هطاي، أجرى نائب مستشار وزارة الجمارك والتجارة التركية سزائي أوجورمق بصحبة وفد مرافق زيارة إلى المنطقة، لإجراء مزيد من النقاشات والاطلاع على المنطقة التي ستشهد افتتاح البوابة الجمركية.

وكان الجيش التركي أعلن في 18 مارس/ آذار الجاري، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.