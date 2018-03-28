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مجلس الأمن القومي التركي: سنتخذ ما يلزم من إجراءات ما لم يتم إبعاد إرهابيي ب ي د من منبج

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
مجلس الأمن القومي التركي: سنتخذ ما يلزم من إجراءات ما لم يتم إبعاد إرهابيي ب ي د من منبج

أكد بيان مجلس الأمن القومي التركي أن تركيا ستتخذ كل الإجراءات اللازمة حال لم يتم إبعاد إرهابيي ب ي د/ ي ب ك الموجودين في منبج من المنطقة
وجاء بالبيان الذي صدر عقب انتهاء الاجتماع، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان

" يجب إبعاد الإرهابيين الموجودين في منبج (شمالي سوريا) من المنطقة، وإلا فإن تركيا ستبادر لاتخاذ ما يلزم."

كما أشار البيان إلى ضرورة قيام دولة العراق بعرقلة أنشطة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي على أراضيها، وإلا فإن أنقرة ستقوم بذلك بنفسها.

وبخصوص التوتر في العلاقات مع اليونان أشار البيان أن أنقرة تتابع عن كثب تصرفات اليونان التي وصفها بالتصرفات غير اللائقة بحسن الجوار، مؤكداً أن تركيا لن تتنازل أبداً عن مصالحها.

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