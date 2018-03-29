جهاز الاستخبارات التركي يقبض على 6 من عناصر "غولن" في البلقان

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من القبض على 6 عناصر من منظمة "فتح الله غولن/ الكيان الموازي" الإرهابية، وإحضارهم إلى تركيا، من خلال عملية نوعية ضد شبكة المنظمة في البلقان.

وقالت مصادر أمنية، إن العملية جرت بتعاون وثيق مع الاستخبارات الكوسوفية، وأسفرت عن القبض على 6 عناصر بارزة من المنظمة، كانوا في قائمة المطلوبين بتركيا.

وأوضحت المصادر أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على كل من "جهان أوزكان" و"قهرمان دميراز" و"حسن حسين غوناكان" و"مصطفى أردم" و"عثمان قراقايا" و"يوسف قرابينا".

ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد جرى تسليم الأشخاص المذكورين إلى السلطات القضائية التركية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبيّنت أن المقبوض عليهم كانوا يعملون لصالح منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية بدول البلقان، ويُشاركون في تهريب عناصر المنظمة من تركيا إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة.