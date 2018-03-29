يلدريم: التنظيمات الإرهابية لا تستطيع خداع تركيا بتغيير أسمائها أو مناطق تواجدها

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي يستطيع خداع بعض أصدقاء أنقرة عبر تغيير الأسماء أو الأماكن بشكل متكرر، ولكنه لا يستطيع فعل ذلك مع الجمهورية التركية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مطار "أسن بوغا" بأنقرة، قبيل مغادرته إلى البوسنة والهرسك في إطار زيارة رسمية، في معرض تعليقه على تأسيس حزب جديد بقيادة "ب ي د/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وأوضح رئيس الوزراء التركي: "نحن نعرف حقيقة هؤلاء جيدًا، قد يستطيعون خداع بعض أصدقائنا مؤقتًا ولكنهم لا يستطيعون خداع الجمهورية التركية وشعبها".

وأضاف: "قلنا في كل مناسبة إن هؤلاء يُغيّرون أماكنهم وأسماءهم بشكل متكرر، ويظهرون أمامنا بأسماء مختلفة في سوريا والعراق، ولكن عند خلع الأقنعة تنكشف حقيقتهم أمام الجميع".

وبمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة عربية، تأسس في المناطق الخاضعة لسيطرة "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا، حزب جديد يحمل اسم "سوريا المستقبل".

وقالت مصادر محلية موثوقة في مدينة الحسكة، أنّ الولايات المتحدة أشرفت على تأسيس الحزب، عبر تنظيم مؤتمر تأسيسي في محافظة الرقة الثلاثاء الماضي.

وتطرق يلدريم إلى عبارة "مشروع تنظيم إرهابي" التي وردت في بيان مجلس الأمن القومي التركي مساء أمس الأربعاء، عند الحديث عن التنظيمات الإرهابية مثل "بي كا كا/ ب ي د-ي ب ك"، و"داعش"، و"فتح الله غولن".

وأشار يلدريم إلى أن هذه العبارة توضح نفسها بنفسها، لأن هذه التنظيمات لم تظهر بإرادتها الشخصية، وتعني أن هناك أطرافا أعدّت المشروع اللازم في هذا الإطار.

وشدّد على أن هذه التنظيمات تأسست وفق طلب محدد، وتم توجيهها من أجل تحقيق أهداف بعض الأطراف.

و بشأن التحالف الانتخابي بين حزبه "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية" التركي، بيّن يلدريم أن هذا التحالف يشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أمّا بالنسبة لانتخابات البلدية فليس هناك تحركات في هذا الإطار حاليًا.