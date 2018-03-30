أردوغان: استضافة الرئيس الفرنسي مجموعة من إرهابيي ب ي د عداء صريح لتركيا

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفداً من إرهابيي ب ي د/ بي كا كا في قصر الإليزيه، أمس الخميس.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية على مستوى الولايات، أن فرنسا أوضحت موقفها من الإرهاب باستضافتها مجموعة من الإرهابيين في القصر الرئاسي.

وتابع أردوغان "آمل ألا تطلب فرنسا مساعدتنا عندما تكتظ (مُدنها) بالإرهابيين الفارين من سوريا والعراق."

وبخصوص عرض فرنسا الوساطة بين تركيا والتنظيم الإرهابي قال أردوغان "إن بيانا يتضمن كلاما عن وساطة بين تركيا و"قسد" (ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية) يتعدى حدود صلاحيات قائله."

وتابع أردوغان "من أنتم لكي تتلفظون بعبارة الوساطة بين تركيا وتنظيم إرهابي؟" مؤكداً أن تركيا لا تتفاوض مع الإرهابيين وليست بحاجة لمن يعقد وساطات معهم.

وأضاف أردوغان أنه لا يحق لفرنسا أن تشتكي من التنظيمات الإرهابية وأعمالها بعد موقفها هذا.