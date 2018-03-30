أردوغان: بدأنا الاستعدادات اللازمة لتطهير عين العرب وتل أبيض والحسكة من الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا شرعت في إجراء الاستعدادات اللازمة لتطهير عين العرب وتل أبيض والحسكة ورأس العين وغيرها من المناطق في شمال سوريا باتجاه الحدود العراقية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الجمعة، في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية على مستوى الولايات.

وأشار أردوغان إلى أن القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون قامت بتحييد 3800 إرهابي في عفرين منذ بداية العملية في 20 يناير/كانون ثاني الماضي.

وبخصوص أنشطة تنظيم بي كا كا الإرهابي في سنجار، قال أردوغان إن إنهاء أنشطة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في العراق وظيفة مشتركة لتركيا ولحكومة بغداد، وأن أنقرة على استعداد للعمل سوياً مع بغداد في هذا الموضوع.

وأكد أردوغان أن سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة لتركيا قائلاً "سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة لنا، وسيستمر هذا حتى تطهير سنجار من بي كا كا والتنظيمات الإرهابية، ومن أجل ذلك يمكننا أن نذهب إلى هناك على حين غرة."