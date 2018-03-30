أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً آخر التطورات في سوريا والعراق

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات في سوريا والعراق ومسألة مكافحة الإرهاب، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء الجمعة.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول قضايا ثنائية وإقليمية خلال الاتصال، وأنهما أكدا عزمهما على زيادة التعاون والتنسيق بين الطرفين بشكل يتماشى مع روح التحالف الثنائي

وأكد أردوغان وترامب، عزمهما على زيادة التعاون والتنسيق بين الطرفين بشكل يتماشى مع روح التحالف الثنائي، وفق المصدر ذاته.

كما تطرق الزعيمان، خلال المكالمة، إلى الأحداث التي شهدها قطاع غزة، في وقت سابق اليوم.

وتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين العزل، صباح اليوم، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ"يوم الأرض".

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في تصريح للأناضول "منذ ساعات الصباح، وصل مستشفيات القطاع 15 شهيدًا، وارتفع عدد الجرحى إلى 1416 مصابًا".

كما ارتفعت إلى 118 فلسطينياً، حصيلة المصابين، بجروح وحالات اختناق، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية.