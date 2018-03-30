أوكرانيا ترحب بدعم تركيا لوحدة أراضيها

أعرب وزير الخارجية الأوكراني باولو كليمكين، عن ترحيبه الكبير بدعم تركيا لوحدة الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الجمعة، جمع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الأوكراني، عقب لقاء ثنائي وعلى مستوى الوفود في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار كليمكين إلى الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بلاده بتركيا والعلاقة الخاصة بينهما.

طكا تطرق الوزير الضيف إلى زيادة عدد الشركات التركية في الأراضي الأوكرانية، وزيادة عدد الشركات الأوكرانية في تركيا.

وبين كليمكين، أنّ كييف وأنقرة تهدفان إلى زيادة حجم التجارة بينهما للوصول بها إلى 10 مليارات دولار.

تجدر الإشارة أنّ روسيا ضمت شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة في 16 آذار/ مارس 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.