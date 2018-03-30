الرئاسة التركية: نرفض كل أشكال الحوار أو الوساطة مع التنظيمات الإرهابية أيا كان اسمها

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن أنقرة ترفض كل أشكال الحوار والتواصل والوساطة مع التنظيمات الإرهابية مثل ب ي د/ ي ب ك- بي كا كا الذي يحاول اكتساب شرعية بالتخفي تحت مسميات مختلفة منها ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف قالن في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر، أنه على الدول التي تراها تركيا صديقة وحليفة لها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً ضد كافة أشكال الإرهاب، بدلاً من محاولة شرعنة التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن التنظيمات الإرهابية لن يمكنها التخفي تحت مسميات وتشكيلات مختلفة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل، أمس الخميس، وفداً من ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل عناصر ب ي د/ ي ب ك الإرهابي معظم أفرادها.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن ماكرون قوله إنه يرغب في لعب دور الوساطة بين تركيا وتنظيم ب ي د الإرهابي.