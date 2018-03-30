"العدالة والتنمية" التركي: الجنود الإسرائيليون ارتكبوا "جريمة ضد الإنسانية"

وصف المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، ماهر أونال، اليوم الجمعة، تدخل الجنود الإسرائيليين ضد الفعاليات الاحتجاجية بمناسبة يوم الأرض في فلسطين، بـ"الجريمة ضد الإنسانية".

وكتب أونال، على حسابه بموقع "تويتر"، إن "الجنود الإسرائيليين قتلوا، اليوم، المدنيين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى بفلسطين".

وقال إن "الجنود الإسرائيليين ارتكبوا بفعلهم هذا، جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف "أسأل الله الرحمة لمن فقدوا حياتهم".

واعتبر أونال، أن "التزام الصمت تجاه إسرائيل هو بمثابة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية".

ومنذ صباح اليوم الجمعة، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب 1416 آخرين، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرة سلمية شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين العزل، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض".

وفي الضفة الغربية المحتلة، بلغ عدد المصابين الفلسطينيين 118 شخصاً، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة.

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية.