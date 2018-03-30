تشاوش أوغلو: أفعال ماكرون تناقض أقواله وفرنسا فقدت حياديتها تماماً

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، رداً على الموقف الفرنسي الأخير من منظمة "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابية، أن فرنسا "فقدت حياديتها تماماً".

وأضاف الوزير التركي، في تصريحات للصحفيين بأنقرة اليوم الجمعة، تعليقاً على استقبال الرئيس الفرنسي وفداً من قادة المنظمة الإرهابية في قصر الإليزيه، إن "اللقاء بوفد رفيع من منظمة إرهابية هو تعبير عن المعايير المزدوجة".

وتأتي تصريحات تشاوش أوغلو عقب اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لمناقشة استضافة الإليزيه وفداً من إرهابيي "ي ب ك"

وأوضح تشاوش أوغلو أن أردوغان وماكرون تحدثا مراراً في مكالمات هاتفية حول سوريا، لكن "أفعال ماكرون كانت دوماً تناقض المحادثات".

وانتقد محاولات فرنسا الدائبة للعب دور في سوريا، مؤكداً أن باريس "تحاول دوماً أن تكون طرفاً فاعلاً في سوريا عبر أفعال مختلفة، لكنهم في هذه المرة ذهبوا بعيداً جدا".

ولفت إلى خطورة تصرف الرئيس الفرنسي باستقباله ممثلي منظمة إرهابية شنت هجمات ضد تركيا، مشيراً إلى أنه سأل نظيره الفرنسي جان لودريان "ماذا سيكون موقفهم لو استقبل الرئيس أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة قادة المنظمة الإرهابية التي شنت هجمات ضد فرنسا؟".

وكان قصر الإليزيه أصدر بياناً في وقت سابق اليوم اعترف فيه بحصول اللقاء وعرض الوساطة بين تركيا ومنظمة "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابية المتسترة خلف ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "عداءً صريحاً" لتركيا.