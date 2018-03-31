أردوغان يشارك بافتتاح مهرجان للفنون التقليدية التركية بإسطنبول

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في افتتاح مهرجان "يدي تبه بينالي" للفنون التقليدية التركية في متحف "آيا صوفيا" التاريخي بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان، في كلمة خلال الافتتاح، إن المهرجان يشكّل أهمية كبيرة من أجل الترويج للفنون التركية، حيث يضم حوالي 3 آلاف قطعة من عمل 600 شخصية بارزة عالميًا.

وأشار أن الفنّان في الثقافة التركية هو الشخص الذي يرى إبداع الخالق (سبحانه وتعالى) في الطبيعة، ويرسمه على الحجر والورق والخشب والمعدن.

وبيّن أن الفعاليات والأنشطة الفنيّة التي ستتخلل المهرجان، على مدى 45 يومًا، ستضفي جمالًا ورونقًا على الحياة الثقافية في إسطنبول، معربًا عن شكره لكل المساهمين.

ومستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.."، قال الرئيس التركي إن الفن هو البحث عن الجمال والمهارة التي منحها الله تعالى للإنسان.

وبرعاية رئاسة الجمهورية التركية، تحتضن إسطنبول فعاليات "يدي تبه بينالي"، لغاية 15 مايو/ أيار المقبل، في 30 موقعاً تاريخياً.