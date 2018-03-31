أنقرة وواشنطن مصممتان على معالجة القضايا المؤثرة في العلاقات الثنائية

التقى وكيل وزارة الخارجية التركي، أوميت يالتشن، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، في واشنطن الجمعة، فيما أكد الجانبان الحليفان في الناتو على التزامهما بمعالجة المخاوف المشتركة بروح الشراكة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية، فقد بحث المسؤولان الوضع الحالي للعلاقات التركية – الأمريكية، واتفقا على مواصلة الجهود الهادفة لحل القضايا الرئيسية التي تؤثر في العلاقات الثنائية.

وأضاف البيان أنه تم تناول قضية منبج والملف السوري في إطار اللقاءات السابقة، وجرى التأكيد مجدداً على تصميم البلدين على إحراز تقدم مشترك في هذه القضية.

وناقش الطرفان أيضاً سبل تحسين التعاون بين تركيا والولايات المتحدة وجهودهما للقضاء بصورة مبرمة على تنظيم داعش الإرهابي وتوفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من هذا التنظيم في سوريا.

وكان البلدان قد أسسا مجموعات عمل مشتركة لوضع القضايا الخلافية على الطاولة، بما في ذلك دعم واشنطن لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي، ومصير مدينة منبج السورية، ومنع حصول صدامات بين قوات البلدين.