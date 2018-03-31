يلدريم لماكرون: من فوضك بتحقيق مصالحة بين تركيا ومنظمات إرهابية؟

جدد رئيس الوزراء التركي موقف بلاده الرافض للعرض الفرنسي بإجراء وساطة بين تركيا ومنظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، مستنكراً إقدام فرنسا على مثل هذا الأمر.

وقال يلدريم، في إزمير اليوم السبت، إن "تركيا لا تفاوض ولا تصافح الإرهابيين، وإنما تجتثهم من جذورهم"، مضيفاً: "عقدنا العزم وقررنا القضاء على الإرهاب بالكامل في كل أنحاء البلاد على غرار عفرين ومنطقة درع الفرات".

وألمح إلى مطامع فرنسا في سوريا وماضيها الاستعماري هناك، متسائلاً: "هل تريد فرنسا أن يعيش الشعب السوري الظلم نفسه الذي عانى منه الجزائريون من قبل".

وشدد يلدريم على أن "كل التنظيمات التي تظلم السوريين في كفة واحدة" بالنسبة لبلاده، وقال: "إن كان (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون يريد أن يكون حكماً بين التنظيمات الإرهابية ليتفضل، تركيا لن يكون لها أي تواصل مع الإرهابيين".

وجدد استنكار أنقرة لاستقبال الإليزيه وفداً من قياديي المنظمة الإرهابية، وخاطب الرئيس الفرنسي بالقول: "من فوضك بتحقيق مصالحة بين تركيا وتنظيمات إرهابية؟ من كلفك بهذه المهمة؟".