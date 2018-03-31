يلدريم يحذر دول البلقان من خطر أنشطة منظمة "غولن" الإرهابية

حذر رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، دول البلقان وخاصة البوسنة والهرسك، من خطورة الأنشطة التي تقوم بها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده يلدريم، مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام البارزة في البوسنة والهرسك، على هامش زيارته إلى العاصمة سراييفو، أمس الجمعة.

وشدّد يلدريم، في اجتماع عقده مع ممثلي وسائل إعلام بوسنوية في سراييفو الجمعة، على أن هذه المنظمة الإرهابية ليست مسألة خاصة بتركيا التي تعرضت لمحاولة الانقلاب منتصف يوليو/تموز 2016، وإنما هي مشكلة العالم برمّته.

وقال: "ينبغي على دول البلقان، وخاصة البوسنة والهرسك، أن لا تتهاون في التعامل مع أنشطة المنظمة، لأن التهاون هو الخطر الأكبر في هذا الإطار".

وأشار أن عناصر المنظمة لا يتحركون وفق أهوائهم، وإنما هناك أجهزة استخباراتية تابعة للقوى الإمبريالية تستخدمهم من أجل تحقيق مصالحها الخاصة.

من جهة أخرى، تطرق رئيس الوزراء التركي إلى مشروع الطريق السريع المزمع إنشاؤه بدعم تركي، والذي من المقرر أن يصل بين سراييفو والعاصمة الصربية بلغراد.

وبيّن يلدريم أن الطول الإجمالي للطريق السريع بين مدينتي سراييفو وبلغراد، سيكون 365 كيلومترًا، ومن المتوقع أيضًا أن يتكون من مسارين مختلفين.

ولفت إلى أن القرار النهائي بشأن تفعيل المشروع، سيُتّخذ خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البوسنة والهرسك المزمعة في منتصف العام الجاري.