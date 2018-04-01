أردوغان لنتنياهو: أنت ضعيف جداً وإسرائيل دولة إرهاب

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إسرائيل بأنها "دولة إرهاب" ورئيس وزراءها بنيامين نتنياهو بأنه "ضعيف جداً".

وجاءت تصريحات أردوغان رداً على انتقاد نتنياهو لعملية غصن الزيتون التي قادتها تركيا في منطقة عفرين شمال غرب سوريا وأسفرت عن دحر تنظيم "ي ب ك" الإرهابي والقضاء على الخطر الذي كان يمثله على الأمن القومي التركي.

وخاطب أردوغان بنيامين نتنياهو في كلمة أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية في أضنة: "أنت ضعيف جداً، نحن نكافح الإرهابيين، لكن ذلك لا يعنيك، لأنك دولة إرهاب".

وقلل أردوغان من شأن القوة التي تتمتع بها إسرائيل بالقول: "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحاً. لا يغُرَّنك امتلاكك أسلحة نووية؛ فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها".

وقال الرئيس التركي مخاطباً نتنياهو: "دعك من مناكفتنا، وكن صادقاً. ما لم تكن صادقًا، لن تتلقى منا أي رد إيجابي".