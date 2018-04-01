مشعل: نصر عفرين كان نموذجاً للإرادة التركية

أثنى خالد مشعل، رئيس حركة حماس السابق، على النصر الذي حققته القوات التركية والجيش السوري الحر في عفرين، مؤكداً أنه "كان نموذجاً للإرادة التركية".

جاء ذلك في كلمة لمشعل في حفل إفطار جماعي، اليوم الأحد، ضمّ أكثر من ألف شخصية تركية، وهدف هذا اللقاء إلى التأكيد على أهمية القدس التاريخية كمدينة مقدسة لدى المسلمين، بحسب المنظمين.

وأضاف مشعل أن "الله لم يتخل عن تركيا في ليلة الإنقلاب الفاشل عام 2016، والشعب التركي والرئيس أردوغان حطموا كل المؤامرات التي حيكت ضدهم".

وتابع "عاشت أمتنا بزعامة تركيا رافعة الرأس، وأحببنا تركيا من الكتب والتاريخ، ومن أفواه آبائنا وأجدادنا، وقدر الله أن نزورها".

وأكد في حديثه "قدر الله أن نلتقي الأستاذ نجم الدين أربكان، تلك القامة العملاقة، ورأينا حبه لفلسطين، وكنا نأتي إليه نشاوره في شأن القدس وفلسطين وحماس، وتتلمذنا في السياسة على يديه عندما كان نجماً ساطعاً في سماء تركيا".

وأردف: "اليوم نحن نسعد بفخامة الرئيس (رجب طيب) أردوغان، هذا الزعيم الذي رفع رأس تركيا عاليا، ورفع معها أمة الإسلام".

وأكد قائلاً "لن ننسى شهداء مرمرة ودماءهم، فهم فخر لتركيا ولأهل فلسطين، وتراب غزة يفخر بشهداء تركيا، ولكم اليوم يا أهل تركيا نصيب متجدد في فلسطين، وزرعكم يتجدد هناك".

ونوه إلى أن "العدو الصهيوني ظن أن فلسطين لقمة سائغة، فاكتشفوا أن شعبها معدنٌ لا ينكسر، ولن يستطيعوا إخماد المقاومة"

وقال: "دوركم أيها الأتراك كبير، فلسطين والقدس هي المنطلق، ولن تجدوا على أرض فلسطين إلا شعباً شجاعاً".