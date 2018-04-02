أردوغان: قد تسمعون بعملياتنا العسكرية الجديدة في أية لحظة

ألمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى احتمال أن تطلق بلاده عمليات عسكرية جديدة "في أي لحظة" مؤكداً عزم أنقرة على تطهير قضاء سنجار العراقي من الإرهابيين.

وقال اردوغان، في حفل بمدينة إسطنبول، اليوم الاثنين، إن عدد الإرهابيين الذي جرى تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين السورية وصل إلى 3872.

وأضاف: "في أي لحظة يمكن أن تسمعوا عن انطلاق عملياتنا العسكرية الجديدة ضد الإرهابيين".

وفيما يتعلق بقضاء سنجار العراقي حيث يحتشد مقاتلو تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، أوضح أردوغان أن بلاده أبلغت العراق بأنها ستقوم بمهمة تطهير المنطقة من الإرهابيين ما لم يقم هو بهذه المهمة.

وقال: "قلنا لبغداد إما أن تقوموا بتطهير سنجار من الإرهابيين أو أن نأتي نحن لنقوم بهذه المهمة.. لن ننتظر إذناً من أحد".