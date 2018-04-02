أنقرة تستضيف قمة تركية- روسية-إيرانية بحضور زعماء الدول الثلاث بشأن سوريا

تستعد العاصمة التركية أنقرة، لاستضافة القمة الثلاثية التركية – الروسية - الإيرانية ، بشأن سوريا، الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يصدر من القمة بيان يدعو إلى مواصلة وقف إطلاق النار في سوريا، ووحدة أراضيها ووقف الانتهاكات التي تطولها.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن موظفين رفيعي المستوى، من تركيا، وروسيا، وإيران سيجتمعون يوم الثلاثاء، قبيل انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، للعمل على البيان الختامي التي سيصدر عقب انتهاء القمة.

ومن المنتظر أن يتضمن البيان تأكيد تطابق آراء الدول الثلاث حيال وقف انتهاكات وقف إطلاق النار بسوريا، ووحدة أراضيها، وضرورة مواصلة وقف الاشتباكات.

وسيقدم الموظفون المجتمعون للدول الثلاث مقترحاتهم حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها حيال سوريا، صباح الأربعاء المقبل، إلى اجتماع وزراء خارجية تركيا، وروسيا، وإيران.

وسيبحث وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو خلال الاجتماع، مع كل من نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، مقترح البيان الختامي، حيث من المتوقع أن يصدق عليه زعماء الدول الثلاث.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش القمة، لتبادل الآراء بخصوص العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، والدولية.