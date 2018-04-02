تركيا تشارك في مناورات "نجمة البحر 2018" ببلغاريا

وصلت سفن حربية تركية، اليوم الإثنين، ميناء فارنا شرقي بلغاريا، للمشاركة في مناورات "نجمة البحر 2018" السنوية التي تهدف لزيادة السلامة البحرية في البحر الأسود.

وذكر بيان صادر عن المركز الصحفي في وزارة الدفاع البلغارية، أن المناورات التي بدأت اليوم وتستمر لغاية 5 أبريل/ نيسان الحالي، تجري بمشاركة بلغاريا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا.

وأضاف البيان أن المناورات التي يجري تنظيمها في البحرين الأسود ومرمرة، تجري بمشاركة السفن الحربية التركية "TCG داريجه" و"تكيرداغ" و"إينونو"، التي رست اليوم بميناء فارنا.

كما ستجري بعض السفن المشاركة في المناورات زيارات لموانئ بلغاريا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا.

وعقد قادة السفن الحربية التركية، اليوم اجتماعًا بروتوكوليًا مع مسؤولين في الحكومة المحلية في فارنا.

وعقب الاجتماع، وضع قادة السفن التركية إكليلا من الزهور على "نصب الشهيد" في مدينة دوبريتش التابعة لفارنا.