تشاوش أوغلو يعزي بوفاة شقيق نيجيرفان بارزاني

قالت حكومة إقليم شمالي العراق، إن رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني تلقى، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو، عزى خلاله بوفاة شقيقه دلوفان إدريس بارزاني.



وذكرت حكومة الإقليم في بيان لها أن تشاوش أوغلو عبر عن مواساته وتعازيه لبارزاني، راجيًا أن "يكون هذا آخر أحزانه ومصابه هو والعائلة البارزانية"، داعيًا للمرحوم بالجنة.



من جانبه، عبر نيجرفان بارزاني عن شكره لوزير خارجية تركيا على هذا الاتصال وعلى مواساته إياه.



وتوفي دلوفان إدريس بارزاني شقيق رئيس حكومة الاقليم ظهر، الإثنين، إثر إصابته بجلطة قلبية في أربيل عاصمة الإقليم.



ودلوفان بارزاني من مواليد 1966، يعرف كشخصية اجتماعية ولم يتسلم مهامًا رسمية، إلا أنه كان يمثل شقيقه نيجيرفان بارزاني بعدة مناسبات.